Аркадий Фомин передал многодетным семьям Шиловского района компьютеры

7 Апр 2020 2020-04-07T14:58:22+03:00

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Все образовательные организации Рязанской области с 6 апреля перешли на дистанционное обучение.

Лидер рязанских единороссов, глава регионального парламента Аркадий Фомин обсудил подготовку школ Шиловского района к переходу на новый режим работы в условиях угрозы распространения коронавируса с начальником районного управления образования Надеждой Чиеневой.

Она рассказала, что на обучение в дистанционном режиме переходят 2918 учащихся общеобразовательных учреждений муниципалитета. Выбор форм обучения и образовательных площадок зависит от возможностей как самих учебных заведений, так и семей школьников. Большинство учителей прошли обучение на платформе правительства Рязанской области. Крупные школы района планируют использовать такие сервисы, как РСДО, БАРС, Яндекс.Учебник и другие. Для разных классов предусмотрена возможность использование различных платформ. Вся информация по каждому предмету дублируется в электронный дневник.

Надежда Чиенева отметила, что отдельное направление – работа с родителями. До них информация доводится как по телефону, так и через официальные группы образовательных организаций в социальных сетях, классные группы в мессенджерах. В Шиловском районе работает телефон горячей линии, на который можно обратиться, чтобы оперативно решить возникающие проблемы.

В ходе беседы Аркадий Фомин отметил, что большая нагрузка по организации дистанционного образования ложится непосредственно на педагогов. В удаленном режиме строится работа и в сегменте дополнительного образования. Педагоги разрабатывают видеоуроки и мастер-классы, готовят виртуальные экскурсии.

По мнению лидера рязанских единороссов, важно, что учителя очень ответственно с пониманием относятся к текущей ситуации и готовятся максимально эффективно работать в новых условиях.

«Не все школы района имеют достаточную скорость интернета для решения поставленных задач. Работа буквально с каждым учеником строится в индивидуальном режиме, так как семьи имеют разные технические возможности доступа к электронным образовательным сервисам», – подчеркнул секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».

Для помощи в организации образовательного процесса Аркадий Фомин передал многодетным семьям компьютеры, чтобы школьники могли заниматься дистанционно.

Одна из таких семей – Татьяна и Александр Мордакины, которые воспитывают четверых детей. Семья очень дружная, трудолюбивая, ценят и уважают друг друга. Владимир учится в 10 классе, Константин заканчивает 7 класс, Анна в этом году завершает обучение в начальной школе. Четвертый ребенок – Игорь, дошкольник. Дети воспитанные, артистичные, занимаются спортом, в театральной студии. Всегда принимают участие во всех школьных конкурсах.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU