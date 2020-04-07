2020-04-07T14:57:18+03:00
Происшествия

В Рязанской области горит свалка рядом с лесным массивом

Положение усугубляется сильным ветром и взрывам аэрозольных баллончиков
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Открытый огонь может перейти на лесной массив.Открытый огонь может перейти на лесной массив.Фото: Александр ЕФАНОВ
Изменить размер текста:

7 апреля загорелась свалка недалеко от поворота на Сынтул Касимовского района. Она расположена на территории Бельковского лесничества. По состоянию на 14:30 с огнем никто не борется. Если с одной стороны очага возгорания открытая вода, то с другой - лесной массив.

Положение усугубляется тем, что сейчас дует сильный ветер, а также взрываются аэрозольные баллончики, выброшенные на свалку.

В связи с этим приводим неутешительную статистку ГУ МЧС России по Рязанской области. В период с 30 марта по 5 апреля на территории региона пожарные ликвидировали 23 техногенных пожаров и 514 загораний сухой растительности и мусора. В результате пожаров огнем уничтожено и повреждено 24 строения, а также 3 единицы техники. Спасен 1 человек, эвакуировано 9.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось видео с похорон жертв массового убийства в Елатьме
Аркадий Фомин передал многодетным семьям Шиловского района компьютеры
В Рязанской области горит свалка рядом с лесным массивом
Начался ремонт «знаковой» рязанской дороги
Общественный транспорт в Рязани будет ходить чаще
Коронавирус в Рязани: вечером 7 апреля начнется дезинфекция улиц
Коронавирус в Рязани: стало известно, что анализы 20 рязанцев отправлены в Москву на подтверждение
Приговор в отношении рязанского командира вступил законную силу
Рязанский митрополит Марк о коронавирусе: Господь нас без нас не спасает
В Рязанской области прощаются с жертвами массового убийства в Елатьме
В Рязани 20-летний парень на «Жигулях» врезался в дерево
Режим самоизоляции в Рязани 2020: пожилые рязанцы получат 20 тысяч продуктовых наборов
В Рязанской области в 2020 году отремонтируют 30 км трассы «Каспий»
Коронавирус в Рязани, ситуация на 8.30 7 апреля: под наблюдением 1006 человек