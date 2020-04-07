В Рязанской области горит свалка рядом с лесным массивом

7 Апр 2020 2020-04-07T14:57:18+03:00

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7 апреля загорелась свалка недалеко от поворота на Сынтул Касимовского района. Она расположена на территории Бельковского лесничества. По состоянию на 14:30 с огнем никто не борется. Если с одной стороны очага возгорания открытая вода, то с другой - лесной массив.

Положение усугубляется тем, что сейчас дует сильный ветер, а также взрываются аэрозольные баллончики, выброшенные на свалку.

В связи с этим приводим неутешительную статистку ГУ МЧС России по Рязанской области. В период с 30 марта по 5 апреля на территории региона пожарные ликвидировали 23 техногенных пожаров и 514 загораний сухой растительности и мусора. В результате пожаров огнем уничтожено и повреждено 24 строения, а также 3 единицы техники. Спасен 1 человек, эвакуировано 9.

ИСТОЧНИК KP.RU