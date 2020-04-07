Начался ремонт «знаковой» рязанской дороги

7 Апр 2020 2020-04-07T14:37:20+03:00

Она будет приведена в нормативное состояние в третьем квартале текущего года

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Ремонтные работы начались на одной из знаковых дорог «Рязань (от села Шумашь) – Спасск-Рязанский – Ижевское – Лакаш» на участке «Деревенское – Лакаш». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Почему «знаковая»? Именно эта дорога ведет к музею Циолковского в селе Ижевское Спасского района. Подрядной организации предстоит отремонтировать около 25 километров трассы. Будет уложено асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины, установлены дорожные знаки и нанесена необходимая разметка. Сейчас проходит первый этап – ликвидация слоя старого асфальтобетона перед укладкой нового покрытия. Дорогу планируют привести к норме на всем ее протяжении. Работы предполагается завершить в третьем квартале 2020 г.

Отметим, что ранее в рамках нацпроекта в нормативное состояние был приведен участок длиной в 17,2 километра дороги «Гавриловское – Киструс». Это самый протяженный из отремонтированных в 2019 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU