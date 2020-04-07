2020-04-07T13:24:43+03:00
Происшествия

Приговор в отношении рязанского командира вступил законную силу

Подполковник железнодорожных войск вымогал у сослуживца полмиллиона рублей
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Константин Могилин.Фото: Константин Могилин.
Изменить размер текста:

Вступил в законную силу приговор Рязанского гарнизонного военного суда в отношении командира части 98531 железнодорожных войск ВС РФ подполковника Александра Иваницкого, признанного виновным в покушении на мошенничество.

На процессе установлено, что офицер вымогал у своего подчиненного полмиллиона рублей. Деньги понадобились, якобы, для того чтобы «уладить» негативные последствия, которые могли возникнуть у подчиненного после проверки военной прокуратуры. Однако потерпевший сообщил о преступлении сотрудникам УФСБ по Рязанскому гарнизону, после чего отправился на встречу для передачи указанной суммы.

В итоге с учетом смягчающих обстоятельств, раскаяния и полного признания вины Иваницким суд назначил ему наказание в виде штрафа – 150 тысяч рублей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Двоих рязанских военных осудили за кражу имущества у Минобороны РФ

Военнослужащие похитили оконную раму и смеситель (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось видео с похорон жертв массового убийства в Елатьме
Аркадий Фомин передал многодетным семьям Шиловского района компьютеры
В Рязанской области горит свалка рядом с лесным массивом
Начался ремонт «знаковой» рязанской дороги
Общественный транспорт в Рязани будет ходить чаще
Коронавирус в Рязани: вечером 7 апреля начнется дезинфекция улиц
Коронавирус в Рязани: стало известно, что анализы 20 рязанцев отправлены в Москву на подтверждение
Приговор в отношении рязанского командира вступил законную силу
Рязанский митрополит Марк о коронавирусе: Господь нас без нас не спасает
В Рязанской области прощаются с жертвами массового убийства в Елатьме
В Рязани 20-летний парень на «Жигулях» врезался в дерево
Режим самоизоляции в Рязани 2020: пожилые рязанцы получат 20 тысяч продуктовых наборов
В Рязанской области в 2020 году отремонтируют 30 км трассы «Каспий»
Коронавирус в Рязани, ситуация на 8.30 7 апреля: под наблюдением 1006 человек