Приговор в отношении рязанского командира вступил законную силу

7 Апр 2020 2020-04-07T13:24:43+03:00

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Вступил в законную силу приговор Рязанского гарнизонного военного суда в отношении командира части 98531 железнодорожных войск ВС РФ подполковника Александра Иваницкого, признанного виновным в покушении на мошенничество.

На процессе установлено, что офицер вымогал у своего подчиненного полмиллиона рублей. Деньги понадобились, якобы, для того чтобы «уладить» негативные последствия, которые могли возникнуть у подчиненного после проверки военной прокуратуры. Однако потерпевший сообщил о преступлении сотрудникам УФСБ по Рязанскому гарнизону, после чего отправился на встречу для передачи указанной суммы.

В итоге с учетом смягчающих обстоятельств, раскаяния и полного признания вины Иваницким суд назначил ему наказание в виде штрафа – 150 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU