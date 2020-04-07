Приговор в отношении рязанского командира вступил законную силу
Вступил в законную силу приговор Рязанского гарнизонного военного суда в отношении командира части 98531 железнодорожных войск ВС РФ подполковника Александра Иваницкого, признанного виновным в покушении на мошенничество.
На процессе установлено, что офицер вымогал у своего подчиненного полмиллиона рублей. Деньги понадобились, якобы, для того чтобы «уладить» негативные последствия, которые могли возникнуть у подчиненного после проверки военной прокуратуры. Однако потерпевший сообщил о преступлении сотрудникам УФСБ по Рязанскому гарнизону, после чего отправился на встречу для передачи указанной суммы.
В итоге с учетом смягчающих обстоятельств, раскаяния и полного признания вины Иваницким суд назначил ему наказание в виде штрафа – 150 тысяч рублей.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Двоих рязанских военных осудили за кражу имущества у Минобороны РФ
Военнослужащие похитили оконную раму и смеситель (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU