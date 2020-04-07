В Рязани 20-летний парень на «Жигулях» врезался в дерево
В понедельник, 6 апреля, примерно в 19.18 в Рязани на улице Магистральной (поселок Приокский) произошло серьезное ДТП. 20-летний молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-2105, врезался в дерево. По предварительной версии, парень сам допустил ошибку в управлении «Жигулями».
Водитель получил травмы, его госпитализировали.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы. Также зафиксировано 12 ДТП, с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержаны девять нетрезвых водителей. Выявлено 24 нарушения со стороны пешеходов.
Будьте внимательными за рулем!
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»