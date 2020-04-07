2020-04-07T11:45:19+03:00
Происшествия

В Рязани 20-летний парень на «Жигулях» врезался в дерево

Водитель получил травмы, его госпитализировали
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В понедельник, 6 апреля, примерно в 19.18 в Рязани на улице Магистральной (поселок Приокский) произошло серьезное ДТП. 20-летний молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-2105, врезался в дерево. По предварительной версии, парень сам допустил ошибку в управлении «Жигулями».

Водитель получил травмы, его госпитализировали.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы. Также зафиксировано 12 ДТП, с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержаны девять нетрезвых водителей. Выявлено 24 нарушения со стороны пешеходов.

Будьте внимательными за рулем!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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