Режим самоизоляции в Рязани 2020: пожилые рязанцы получат 20 тысяч продуктовых наборов
Пожилые люди в Рязани, входящие в группу риска по коронавирусу (старше 65 лет), получат 20 тысяч продуктовых наборов. Деньги, 10 миллионов рублей, выделила коммерческая организация, а приемом заявок и адресной доставкой занимаются волонтеры.
В кабмине сообщили, что разовую благотворительную помощь людям начнут оказывать в конце недели. Волонтеры будут работать совместно с минсоцзащиты, формируя списки тех, кто особенно нуждается в поддержке.
- Мы обязательно найдем способы поблагодарить волонтеров за то дело, которое они сейчас делают, за неравнодушие, - пообещал губернатор Николай Любимов.
ИСТОЧНИК KP.RU