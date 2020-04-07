Режим самоизоляции в Рязани 2020: пожилые рязанцы получат 20 тысяч продуктовых наборов

7 Апр 2020 2020-04-07T12:10:14+03:00

Деньги выделила коммерческая организация. Приемом заявок от группы риска по коронавирусу и доставкой продуктовых наборов занимаются волонтеры

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Пожилые люди в Рязани, входящие в группу риска по коронавирусу (старше 65 лет), получат 20 тысяч продуктовых наборов. Деньги, 10 миллионов рублей, выделила коммерческая организация, а приемом заявок и адресной доставкой занимаются волонтеры.

В кабмине сообщили, что разовую благотворительную помощь людям начнут оказывать в конце недели. Волонтеры будут работать совместно с минсоцзащиты, формируя списки тех, кто особенно нуждается в поддержке.

- Мы обязательно найдем способы поблагодарить волонтеров за то дело, которое они сейчас делают, за неравнодушие, - пообещал губернатор Николай Любимов.

ИСТОЧНИК KP.RU