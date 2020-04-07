7 Апр 2020 2020-04-07T10:21:27+03:00

Кроме того, подразделение «Росавтодора» планирует завершить капремонт двух мостов

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В Рязанской области в 2020 году отремонтируют 30 км трассы «Каспий». Плановый ремонт дорожного полотна пройдет на двух участках, еще на двух уложат защитные слои, которые «улучшат сцепные свойства покрытия». Об этом сообщает ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» и публикует схему работ с привязкой к карте.

Плановый ремонт запланирован на участках от Михайлова до Печерниковских Выселок и от моста через реку Ранову до «ряжского» перекрестка. Защитные слои уложат на отрезках от деревни Гудовка до поворота на Шелемишево и от моста через реку Лапоток до поворота на Ново-Тишевое.

- В ходе работ обновят дорожную одежду, 6 км металлического барьерного ограждения, 60 км дорожной разметки и более 270 дорожных знаков, - отметили в ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

Кроме того, в 2020 году подразделение «Росавтодора» планирует завершить капремонт двух мостов – через Хупту и Лапоток, переключив движение на временные объездные дороги, и разработать проект на капремонт 12-километрового участка трассы Р-22 под городом Скопин.

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ИСТОЧНИК KP.RU