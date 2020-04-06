Двухлетний ребенок погиб, подавившись курагой. Отец 15 минут пытался спасти сына, но безуспешно
В поселке Лесной Городок Одинцовского района Московской области произошел трагический случай. Утром 4 апреля семья Петровых* как обычно завтракала на кухне. Мама кормила двухлетнего сына из ложечки, как вдруг ребенок поперхнулся и начал задыхаться. Отец сразу же бросился звонить в скорую помощь. Мужчина сообщил медикам о том, что его сын подавился кусочком кураги и теперь задыхается. На место происшествия выехала бригада «скорой», сообщает kp.ru.
Пока медики были в пути, врач службы спасения по громкой связи подробно объяснял отцу, какие действия нужно предпринять для спасения ребенка. Мужчина 15 минут выполнял все указания врача, изо всех сил стараясь вернуть сына к жизни, дать ему еще время, пока не прибудет подмога.
Когда «скорая» приехала, врачи сменили отца, продолжив реанимацию ребенка, но было уже поздно - мальчика спасти не удалось.
В настоящее время Следственный комитет проводит проверку по факту смерти двухлетнего ребенка. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившего.
*- фамилия изменена.
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ИСТОЧНИК KP.RU