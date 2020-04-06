Коронавирус в Рязани: заболевание подтверждено еще у пяти человек

6 Апр 2020 2020-04-06T11:03:30+03:00

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Утром в понедельник, 6 апреля, оперативный штаб правительства Рязанской области по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что в регионе подтверждено еще пять случаев заражения коронавирусом.

Всего в регионе Covid-19 подтвердился у 17 человек, трое из них уже выздоровели и выписаны домой.

В Москву для подтверждения заболевания направлены результаты тестов еще 18 человек.

Все эти люди изолированы и находятся под наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU