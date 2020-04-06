Коронавирус в Рязани: заболевание подтверждено еще у пяти человек
Утром в понедельник, 6 апреля, оперативный штаб правительства Рязанской области по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что в регионе подтверждено еще пять случаев заражения коронавирусом.
Всего в регионе Covid-19 подтвердился у 17 человек, трое из них уже выздоровели и выписаны домой.
В Москву для подтверждения заболевания направлены результаты тестов еще 18 человек.
Все эти люди изолированы и находятся под наблюдением врачей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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