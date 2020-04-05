2020-04-05T18:54:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: в «Русгидро» отказались от начисления пени до конца года

Это связано с финансовыми затруднениями рязанцев в связи с распространением коронавируса и самоизоляцией
Антон ВОХЕЧ
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Группа «Русгидро», у которой есть сбытовые компании в Чувашии, Красноярском крае, Рязанской области и на Дальнем Востоке, отказалась от начисления пени по долгам за 2020 год. Об этом сообщил сайт THE BELL.

Это связано с тем, что правительство России запретило начислять пени при задержке оплаты коммунальных услуг до конца 2020 года – об этом стало известно «Ведомостям» от информированных источников. Соответствующее постановление от 2 апреля еще не опубликовано.

При этом пени отменяются как для физических лиц, так и для управляющих компаний и ТСЖ. Кроме того, у должников запрещается отключать электричество. Отметим, что с 1 апреля из-за распространения коронавируса правительство России получило полномочия для корректирования пеней и штрафов по задолженностям за услуги ЖКХ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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