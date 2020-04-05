Под Рязанью пытались убить и сжечь собаку

5 Апр 2020 2020-04-05T19:08:47+03:00

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2 апреля в районе свалки в Заокском сельском поселении мужчина увидел «труп обгоревшей собаки». Уже 4 апреля, проезжая там еще раз, он обратил внимание, что животное подавало признаки жизни. Это оказалась хаски, обгоревшая, со сломанной челюстью, зубы наружу, пробита голова. Она была в черном ошейнике с синей полосой, ошейник обгорел, сплавилась даже пластиковая пряжка. Мужчина налил собаке воды, она начала пить…

Затем животное, которому только подшерсток не дал сгореть заживо, отвезли в ветеринарную клинику, где она сейчас проходит лечение. Cлужба по контролю за безнадзорными животными просит сообщить любую информацию о собаке и ее владельце.

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ИСТОЧНИК KP.RU