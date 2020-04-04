Рязанцы вновь и вновь попадаются на простую уловку мошенников

4 Апр 2020 2020-04-04T12:00:56+03:00

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Житель Рязани лишился всех сбережений, попавшись на простую уловку мошенника. Хотя легенда была незамысловата и довольно избита, часто люди, как и 33-летний горожанин, не учатся на чужих ошибках, а потом видят свои счета пустыми. У потерпевшего, о котором пресс-служба областного УМВД рассказала 4 апреля, украли 235 тысяч рублей.

«Незнакомец представился работником службы безопасности банка и сообщил мужчине, что кто-то пытается несанкционированно получить средства с его счета», - рассказывали в полиции.

Попавшись на крючок, рязанец передал данные своей банковской карты самозванцу и собственноручно перевел все средства на «резервный счет», чтобы якобы их обезопасить. Нужно ли говорить, что денежки тут же испарились.

УМВД напомнило: ни под каким предлогом нельзя передавать посторонним данные банковской карты.

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ИСТОЧНИК KP.RU