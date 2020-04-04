2020-04-04T12:00:56+03:00
Происшествия

Рязанцы вновь и вновь попадаются на простую уловку мошенников

Послушав фальшивого сотрудника службы безопасности банка, потерпевший перевел деньги на чужой счет
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Рязани лишился всех сбережений, попавшись на простую уловку мошенника. Хотя легенда была незамысловата и довольно избита, часто люди, как и 33-летний горожанин, не учатся на чужих ошибках, а потом видят свои счета пустыми. У потерпевшего, о котором пресс-служба областного УМВД рассказала 4 апреля, украли 235 тысяч рублей.

«Незнакомец представился работником службы безопасности банка и сообщил мужчине, что кто-то пытается несанкционированно получить средства с его счета», - рассказывали в полиции.

Попавшись на крючок, рязанец передал данные своей банковской карты самозванцу и собственноручно перевел все средства на «резервный счет», чтобы якобы их обезопасить. Нужно ли говорить, что денежки тут же испарились.

УМВД напомнило: ни под каким предлогом нельзя передавать посторонним данные банковской карты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязанцы вновь и вновь попадаются на простую уловку мошенников
Победить распространение вируса можно, только включив самодисциплину
Коронавирус в Рязани: в регионе выявлено еще 6 случаев заражения
Рязанцы бурно обсуждают видео диалога с автоинспектором о самоизоляции
Коронавирус в Рязани: 4 апреля в больницах по-прежнему четверо заболевших
Коронавирус в Рязани: нарушителей самоизоляции будут ловить на катерах
Рязанцы на карантине сняли на видео забор анализов на коронавирус
Дистанционное обучение в Рязани: Елена Сорокина купила планшеты для школьников
Коронавирус в Рязани: онкоцентр закрыли для посетителей
Анна Рослякова тоже перечислила половину своей зарплаты врачам
Коронавирус в Рязани: власти напомнили, что из-за дезинфекции ограничат движение общественного транспорта
Хард-рок в стиле digital - видеосервис Wink представляет онлайн-концерт группы «Ария»
Коронавирус в Рязани: один из новых заболевших прибыл из Швейцарии
Лимоны резко подорожали или вовсе исчезли из рязанских магазинов
Коронавирус в Рязани: 3 апреля выявлены два новых случая заражения
Коронавирус в Рязани: жителям предлагают онлайн посещение богослужений
Коронавирус в Рязани, ситуация на 3 апреля: четыре человека заражены, 1138 - под наблюдением
В Рязанскую область приехали 25 тысяч человек из других регионов и стран