Победить распространение вируса можно, только включив самодисциплину

4 Апр 2020 2020-04-04T11:46:23+03:00

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Режим самоизоляции, который сейчас постепенно вводится во всех регионах России, предполагает нахождение людей в домашних условиях и сведение к минимуму внешних контактов для снижения распространения коронавирусной инфекции. Карантин же – это предписанный врачами изоляционный режим. Его обязаны соблюдать те, кто вернулся из стран с плохой эпидемиологической обстановкой, те, у кого есть пока неподтвержденные симптомы коронавируса и те, кто контактировал с больным коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал член комитета Государственной Думы по охране здоровья, доктор медицинских наук, заслуженный врач Республики Татарстан Борис Менделевич.

«В России карантин введен письмом главного санитарного врача от 18 марта 2020 года и действует относительно всех прибывших из-за границы», – отметил парламентарий.

На текущий момент, когда больных не так много, применяется именно самоизоляция, так как это более мягкая мера.

Находящимся в самоизоляции гражданам Борис Менделевич советует максимально сократить выходы из дома даже по разрешенным причинам. Те же граждане, кому требуется ходить на работу в это период, нужно соблюдать определенные правила.

«Человек должен быть в маске, в перчатках. Расстояние между людьми желательно соблюдать в 1,5-2 метра, но никак не меньше одного метра. Требуется максимально часто мыть руки или обрабатывать их септическим раствором», – подчеркнул он.

Каждый из жителей страны должен понимать, что, не соблюдая требования, становится потенциальным разносчиком инфекции и представляет опасность не только для себя, но и для окружающих, считает парламентарий.

«Я убежден, что режим самоизоляции позволит снизить темпы развития эпидемии в нашей стране только, если оправдаются надежды правительства на нашу самодисциплину. Однако следует помнить, что если критический порог будет превышен, то в стране могут быть введены и карантинные меры», – резюмировал член комитета Государственной Думы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

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ИСТОЧНИК KP.RU