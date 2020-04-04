Коронавирус в Рязани: в регионе выявлено еще 6 случаев заражения

4 Апр 2020 2020-04-04T11:40:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Оперативная рабочая группа борьбе с распространением коронавирусной инфекции опубликовала информацию о том, что 4 апреля в Рязанской области подтвердились еще 6 случаев заболевания COVID-19.

«Состояние одного из заболевших, ему 66 лет, оценивается как тяжелое. Все контакты зараженных лиц установлены, люди изолированы», - говорится в сообщении опергруппы.

Таким образом, в регионе подтвердились 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два человека выздоровели, анализы еще девятерых направлены в столичную лабораторию на подтверждение. Все изолированы и находятся под врачебным контролем.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани: онкоцентр закрыли для посетителей

Чтобы самому попасть на прием к специалисту, нужно иметь направление (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU