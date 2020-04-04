Коронавирус в Рязани: в регионе выявлено еще 6 случаев заражения
Оперативная рабочая группа борьбе с распространением коронавирусной инфекции опубликовала информацию о том, что 4 апреля в Рязанской области подтвердились еще 6 случаев заболевания COVID-19.
«Состояние одного из заболевших, ему 66 лет, оценивается как тяжелое. Все контакты зараженных лиц установлены, люди изолированы», - говорится в сообщении опергруппы.
Таким образом, в регионе подтвердились 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два человека выздоровели, анализы еще девятерых направлены в столичную лабораторию на подтверждение. Все изолированы и находятся под врачебным контролем.
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ИСТОЧНИК KP.RU