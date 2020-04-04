2020-04-04T12:57:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Рязанцы бурно обсуждают видео диалога с автоинспектором о самоизоляции

В полиции заявили, что ролик снят не в Рязанской области, назвали его «дискредитирующим» и начали проверку
Константин МОГИЛИН
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В сети активно обсуждают видеоролик диалога водителя с сотрудником Госавтоинспеции о соблюдении режима самоизоляции. На видео, снятом 2 апреля, к автомобилю подходит сотрудник ДПС, напоминает про действующие ограничения и интересуется, есть ли у мужчины разрешение на передвижение. Водитель отвечает, что у него есть паспорт и гарантированные Конституцией РФ права, а выдвинуться из дома его вынудили дела.

- Я боюсь, но меня вынуждают платить по счетам. Мне нужно обеспечивать мою семью: дочь, жену и моих пожилых родителей. Вот когда в нашей стране введут чрезвычайное положение, когда возьмут на себя обязательства по всем моим платежам, я буду сидеть с удовольствием дома, - заявил водитель, после чего разговор закончился.

Общение с ГИБДД по поводу самоизоляции.

Пользователи соцсетей, комментируя запись, разделились на два лагеря: одни спорщика осуждают, другие оправдывают. Тем временем в пресс-службе регионального УМВД официально заявили, что «в рязанском регионе эта ситуация не происходила».

«По факту размещения дискредитирующего органы внутренних дел видеоролика в сети интернет проводится проверка», добавили полицейские.

Отметим, что 4 апреля в региональном управлении ГИБДД сообщили, что руководство и сотрудники Госавтоинспекции в полном составе отправились на дороги Рязанской области, чтобы обеспечить соблюдение режима самоизоляции.

Фото: управление ГИБДД по Рязанской области.

Фото: управление ГИБДД по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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