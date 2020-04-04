Коронавирус в Рязани: 4 апреля в больницах по-прежнему четверо заболевших

4 Апр 2020 2020-04-04T10:17:03+03:00

Анализы еще 12 человек были направлены на подтверждение в столичную лабораторию

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Оперативная рабочая группа борьбе с распространением коронавирусной инфекции опубликовала информацию о том, что по состоянию на 8.30 4 апреля в Рязанской области по-прежнему четверо заболевших COVID-19. Таким образом, вместе с выздоровевшими супругами, приехавшими из Франции, в регионе официально зафиксировано шесть случаев заболевания.

Двое из заболевших также недавно вернулись из-за рубежа, Турции и Швейцарии, остальные контактировали с носителями инфекции уже внутри страны. Анализы еще 12 человек направлены в Москву на подтверждение. Все они изолированы и находятся под врачебным контролем.

Всего в оперативную рабочую группу поступила информация о 2061 человеке, прибывшим из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой. Под медицинским наблюдением находятся 1190 человек, обследование 871 человека завершено - они оказались здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU