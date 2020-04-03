3 Апр 2020 2020-04-03T17:31:29+03:00

Дистанционное обучение в Рязани: Елена Сорокина купила планшеты для школьников.

Чиновники поддержали инициативу главы администрации. В ближайшее время необходимое количество электронных устройств передадут в школу

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина купила несколько планшетов для школьников, которым придется с 6 апреля учиться дистанционною.

— В интернет-магазине мной было заказано несколько планшетов для обучения школьников, — рассказала Елена Сорокина. — Дети не должны без технической возможности проходить обучение в онлайн-режиме.

Отметим, что чиновница не сообщила, в какие школы направят купленные ею планшеты, и сколько детей еще нуждаются в гаджетах.

«Руководители подразделений поддержали инициативу главы администрации. В ближайшее время необходимое количество электронных устройств будет передано в школу», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU