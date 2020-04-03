2020-04-03T15:12:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Анна Рослякова тоже перечислила половину своей зарплаты врачам

Первый зампред правительства Рязанской области отдала часть своих денег медикам, которые борются с коронавирусом
Яков РЫКОВ
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Анна Рослякова тоже перечислила половину своей зарплаты врачам. Фото: правительство Рязанской области.Анна Рослякова тоже перечислила половину своей зарплаты врачам. Фото: правительство Рязанской области.
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Первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова перечислила половину своей заработной платы на специальный счет, который открыли для материальной поддержки медработников и волонтеров-медиков. Все они непосредственно оказывают помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Напомним, ранее половину своей зарплаты отдал медработникам губернатор Николай Любимов и вице-губернатор Игорь Греков.

Внести добровольный вклад в поддержку сотрудников лечебных учреждений могут все желающие жители региона либо организации. Деньги необходимо перечислять на специальный счет.

Банковские реквизиты:

Наименование организации – Общественная организация Ассоциация организаторов здравоохранения Рязанской области (ОО АОЗ РО)

ИНН 6230023532

КПП 623001001

Р/счет 40703810702160000030

ПАО «УРАЛСИБ» г. Москва

БИК 044525787

Корр.счет 30101810100000000787

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ИСТОЧНИК KP.RU

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