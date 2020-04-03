Коронавирус в Рязани: власти напомнили, что из-за дезинфекции ограничат движение общественного транспорта

3 Апр 2020 2020-04-03T15:09:44+03:00

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В пятницу, 3 апреля, администрация Рязани планирует возобновить дезинфекцию улиц.

При этом в целях безопасности граждан власти просят людей оставаться в это время дома, а также закрыть плотно окна и двери. Особую осторожность нужно соблюдать людям с аллергическими и астматическими заболеваниями.

Руководителей магазинов по возможности просят завершить работу до 18.20 для того, чтобы сотрудники имени возможность добраться домой на общественном транспорте. Работа последнего будет ограничена с 19.15. При этом в 21.00 на каждую линию муниципальных маршрутов выйдут по два дежурных троллейбуса и автобуса.

Список улиц, на которых запланирована дезинфекция смотрите на нашем сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU