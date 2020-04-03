Коронавирус в Рязани: власти напомнили, что из-за дезинфекции ограничат движение общественного транспорта
В пятницу, 3 апреля, администрация Рязани планирует возобновить дезинфекцию улиц.
При этом в целях безопасности граждан власти просят людей оставаться в это время дома, а также закрыть плотно окна и двери. Особую осторожность нужно соблюдать людям с аллергическими и астматическими заболеваниями.
Руководителей магазинов по возможности просят завершить работу до 18.20 для того, чтобы сотрудники имени возможность добраться домой на общественном транспорте. Работа последнего будет ограничена с 19.15. При этом в 21.00 на каждую линию муниципальных маршрутов выйдут по два дежурных троллейбуса и автобуса.
Список улиц, на которых запланирована дезинфекция смотрите на нашем сайте.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Коронавирус в Рязани, последние новости на 3 апреля: 18 человек сдали положительный тест
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Рязани на 3 апреля 2020 года. Информация обновляется (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»