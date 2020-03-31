2020-03-31T18:13:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Автобусное сообщение между Рязанью и пригородом сокращают

По измененному расписанию транспорт будет работать до 5 апреля включительно
Антон КОНОВАЛОВ
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Рязанский район анонсировал изменения в автобусном сообщении с областным центром. Часть из них вступит в силу с 1 апреля, часть – со 2 апреля. Причина - введение режима обязательной самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Новое расписание вводится для 20 маршрутов. При этом автобусы №115 «Рязань-Дядьково» отменяются вовсе. На остальных маршрутах количество рейсов сократят, а сохраненные в большинстве своем будут отправляться из Рязани по воскресному графику (хотя для некоторых предусмотрели новое время).

Измененное расписание будет действовать до 5 апреля включительно. Подробнее с ним вы можете ознакомиться по ссылкам выше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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