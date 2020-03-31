Автобусное сообщение между Рязанью и пригородом сокращают

31 Март 2020 2020-03-31T18:13:33+03:00

По измененному расписанию транспорт будет работать до 5 апреля включительно

Изменить размер текста: A A

Рязанский район анонсировал изменения в автобусном сообщении с областным центром. Часть из них вступит в силу с 1 апреля, часть – со 2 апреля. Причина - введение режима обязательной самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Новое расписание вводится для 20 маршрутов. При этом автобусы №115 «Рязань-Дядьково» отменяются вовсе. На остальных маршрутах количество рейсов сократят, а сохраненные в большинстве своем будут отправляться из Рязани по воскресному графику (хотя для некоторых предусмотрели новое время).

Измененное расписание будет действовать до 5 апреля включительно. Подробнее с ним вы можете ознакомиться по ссылкам выше.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани прекратили работу 14 коммерческих маршрутов

Еще на 12-и вдвое сократили количество машин (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU