Автобусное сообщение между Рязанью и пригородом сокращают
Рязанский район анонсировал изменения в автобусном сообщении с областным центром. Часть из них вступит в силу с 1 апреля, часть – со 2 апреля. Причина - введение режима обязательной самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Новое расписание вводится для 20 маршрутов. При этом автобусы №115 «Рязань-Дядьково» отменяются вовсе. На остальных маршрутах количество рейсов сократят, а сохраненные в большинстве своем будут отправляться из Рязани по воскресному графику (хотя для некоторых предусмотрели новое время).
Измененное расписание будет действовать до 5 апреля включительно. Подробнее с ним вы можете ознакомиться по ссылкам выше.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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