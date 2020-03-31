Мошенники от имени ФК «Рязань» предлагают за деньги стажировку в клубе

31 Март 2020 2020-03-31T18:46:07+03:00

Неизвестные пройдохи пишут письма молодым игрокам и обещают сделать им первый разряд по футболу, а потом и трудоустройство

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Мошенники от имени сотрудников ФК «Рязань» предлагают молодым игрокам по всей стране стажировки на базе футбольного клуба, а также получение I взрослого разряда. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

— От имени ФК «Рязань» (указывают имена действующих сотрудников, в том числе тренера Олега Елисеева, и вымышленных) молодым футболистам по всей стране приходят сообщения о якобы планируемой стажировке на базе нашей команды и последующем попадании в состав ФК «Рязань», — предупреждают в клубе. — Но чтобы попасть на эту стажировку, у игрока должен быть первый взрослый разряд по футболу. Мошенники предлагаю оформить данный разряд за 6 тысяч рублей.

Руководство ФК «Рязань» открыто заявляет, что клуб не проводит никаких стажировок и тем более не собирает деньги для оформления каких-либо справок и документов.

— Мне вчера звонит какой-то парень, вот, мол, какая-то женщина сказала, что вы стажировку проводите, — рассказывает генеральный директор ФК «Рязань» Вадим Бращин. — Нет, говорю, это мошенники. Ну как же так, я с Олегом [Елисеевым] общаюсь уже несколько дней. А потом Олег мне звонит и тоже рассказывает про этого парня, который якобы с ним общается уже с 23 марта.

— И разряды мы якобы за 6 тысяч присваиваем... — продолжает Вадим Юрьевич. — Человек вообще может быть без разряда, но если тренерский штаб решает, что он готов выступать за главную команду, то он будет выступать, а разряды присваиваются при достижении определенных результатов. К слову, селекционного отдела у нас и нет как такового, а Олега Елисеева там представляют как руководителя селекции. Так что это чистой воды мошенничество, так и напишите.

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ИСТОЧНИК KP.RU