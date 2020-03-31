2020-03-31T17:24:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Музей-заповедник попросил пока не приезжать на родину Сергея Есенина

Экспозиции и территория учреждения закрыты до 12 апреля
Антон КОНОВАЛОВ
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Территория музея-заповедника Сергея Есенина закрыта до 12 апреля.Территория музея-заповедника Сергея Есенина закрыта до 12 апреля.
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Государственный музей-заповедник Сергей Есенина попросил воздержаться от поездок на родину поэта до 12 апреля. Территория музея-заповедника, экспозиции, чайная и торговый зал полностью закрыты для посещения.

«Мы заботимся о здоровье наших туристов и сотрудников, и не хотим подвергать вас опасности», отметили в учреждения культуры.

В условиях ограничительных мер, которые вводятся для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, продолжает работать лишь сайт museum-esenin.ru. На электронной площадке есть возможность совершить виртуальный тур по есенинским местам и ознакомиться с различными материалами, подготовленными сотрудниками музея.

Напомним, с 17 марта в Рязанской области введен режим повышенной готовности. До 12 апреля запрещены спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия, закрыты учреждения культуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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