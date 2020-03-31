Карантин в Рязани из-за коронавируса: библиотекари дистанционно читают сказки

31 Март 2020 2020-03-31T17:06:32+03:00

С переходом на режим самоизоляции детские библиотекари также создают виртуальные мастерские, устраивают мастер-классы на видеохостинге YouTube

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В условиях угрозы распространения коронавируса и перехода рязанцев на самоизоляцию детские библиотекари Рязани находят новые формы работы с читателями. Они создают виртуальные мастерские, устраивают мастер-классы на видеохостинге YouTube, читают детям сказки на ночь через социальные сети. Об этом рассказала пресс-служба администрации Рязани.

Сотрудники детской библиотеки-филиала №7, разместившейся в новом здании Детской школы искусств №2, наладили выпуск роликов «Сказка на ночь». Они размещают их в своей группе ВКонтакте, откуда родители юных читателей могут в любое время показать сказку своим детям. В роли сказочников выступают сами библиотекари.

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ИСТОЧНИК KP.RU