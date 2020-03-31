Травматолог рассказал, как пациент уговаривал отрезать ему ногу

31 Март 2020 2020-03-31T16:16:23+03:00

Врач с мировым именем Михаил Федосеев, начинавший свой путь в рязанском военном госпитале, вспомнил эпизод из практики, когда больной готов был на все, лишь бы не лежать в клинике

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Врач Михаил Федосеев посвятил травматологии почти полвека, с 1982 года он работает в 426-ом военном госпитале Самары, но начинал карьеру на родине – в военном госпитале Рязани.

— Я родился в селе Ерахтур Шиловского района, когда мне было 14 лет, серьезно заболела мама, — вспоминает Михаил Михайлович в интервью «КП-Самара». — Фельдшер показал, как ухаживать за ней, ставить уколы, делать другие несложные процедуры. Когда мама умерла, понял, что хочу стать врачом.

В начале 70-х годов Михаил Федосеев работал в межобластном ожоговом центре, а также старшим ординатором травматологического отделения в военном госпитале Рязани.

— Именно тогда я увидел, что это одно из немногих медицинских созидательных лечебных направлений, — вспоминает врач. — Вот тут пришла настоящая любовь к травматологии.

По словам травматолога, в те годы медицина развивалась очень быстро. На раненных солдатах, которых привозили из Афганистана, а потом – из Чечни, военные врачи отработали методику, которая позволяла снизить до минимума число нагноений. В то же время активно стали использовать аппараты Илизарова, с помощью которых медики научились даже выращивать кости.

— Дело это долгое, в сутки растет примерно миллиметр, — объясняет Михаил Федосеев. — Вот один из пациентов как-то возмутился и начал на меня жаловаться руководству: лечите-лечите меня, устал уже, отрежьте ногу, да и дело с концом. Я его понимаю: ему 20 лет, а он провел у нас в больнице почти год. Но ведь ушел от нас в итоге на своих двоих ногах, так что все не зря было.

ДОСЬЕ «КП»

Михаил Михайлович Федосеев родился в 1946 году в селе Ерахтур Рязанской области.

В 1970 году окончил Рязанский медицинский институт по специальности «Лечебное дело».

Кадровый военный врач, полковник медицинской службы, кандидат медицинских наук. За его плечами – работа в военных госпиталях, Афганистан, тысячи спасенных жизней солдат и офицеров.

Супруга и дочь тоже работают в здравоохранении.

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ИСТОЧНИК KP.RU