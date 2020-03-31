Погода на 1 апреля: ночью в Рязанской области подморозит до -9
Опубликован прогноз для Рязанской области на 1 апреля. В первый день нового месяца будет облачно с прояснениями. Температура по региону ожидается на уровне -9…-4 градусов ночью и 0…+5 градусов в светлое время суток.
Также Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует, что ночью пройдет небольшой снег, а днем преимущественно обойдется без осадков. Неприятным сюрпризом для водителей (особенно тех, кто переобулся) и пешеходов может стать гололедица на дорогах и тротуарах.
Ветер северо-западный, юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15 м/с.
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ИСТОЧНИК KP.RU