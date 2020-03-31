Коронавирус в Рязани: как таксисты дезинфицируют салоны машин

31 Март 2020 2020-03-31T14:52:29+03:00

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Водители рязанских такси обрабатывают салон после каждого клиента. Рабочий день водителей начинается с проветривания и уборки. После каждого рейса – двери машины нараспашку, и обязательное протирание всех поверхностей салфетками со спецсредством.

Как отметили в одной из фирм, клиентов из-за коронавируса меньше не стало – и это, несмотря на то, что многие соблюдают карантин дома. Ведь при необходимости поездки, люди предпочитают не экономить на своем здоровье, и вместо автобуса или маршрутки передвигаются на такси, сообщает ГТРК «Ока».

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ИСТОЧНИК KP.RU