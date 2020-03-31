Коронавирус в Рязани: в мессенджерах появился очередной фейк

31 Март 2020 2020-03-31T13:40:07+03:00

В регионе нет банд воров под видом медиков. Фото: опергруппа регионального правительства.

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Распространение коронавирусной инфекции некоторые блогеры пытаются использовать как повод для создания паники среди рязанцев

В период введения жестких мер на территории региона по нераспространению коронавирусной инфекции в мессенджерах появился новый фейк: якобы по квартирам ходят бригады воров вместо медиков. Для придания достоверности блогеры ссылаются на некие «школы милиции».

Это ложь – утверждают в оперативной группе регионального правительства. Конкретно: никаких «псевдо-медиков» со слезоточивым газом в регионе не замечено. При этом «оперативок в школе милиции» не проводилось, никаких указаний правоохранительные органы не давали.

Напомним, что Следственный комитет проводит первую проверку по фейку о коронавирусе в Рязани. Неизвестный пока источник сообщил, что в Рязани «более полутора тысяч заболевших».

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ИСТОЧНИК KP.RU