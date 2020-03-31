2020-03-31T13:30:18+03:00
Недвижимость

«Рязаньгоргаз» напоминает о правилах безопасного использования газа в условиях самоизоляции

При запахе газа нужно прекратить пользоваться газовыми приборами, перекрыть краны, открыть окна или форточки для проветривания помещения
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В период действия режима всеобщей самоизоляции, компания «Рязаньгоргаз» призывает рязанцев быть особенно внимательными и строго соблюдать правила газовой безопасности:

- открывать форточку во время пользования газовыми приборами;

- не заниматься самовольным ремонтом или установкой газовых приборов;

- не оставлять без присмотра работающие газовые приборы;

- не использовать газовую плиту для сушки белья и отопления помещения.

При запахе газа нужно прекратить пользоваться газовыми приборами, перекрыть краны, открыть окна или форточки для проветривания помещения. Не зажигать огонь, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками. Необходимо покинуть загазованное помещение и вызвать аварийную службу по телефону 04, с мобильного — 104 или по единому номеру экстренных служб – 112.

Особое внимание следует уделять наличию тяги в дымовых и вентиляционных каналах, поскольку именно ее отсутствие становится причиной отравления угарным газом. Проверять тягу необходимо до момента включения газового оборудования, а также периодически во время его работы. Категорически запрещено пользоваться газовыми приборами с отводом продуктов сгорания газа в дымоход при отсутствии тяги.

Кроме того, при пользовании любыми газовыми приборами необходимо обеспечить приток воздуха в помещение, где они установлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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