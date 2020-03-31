И.о. замглавы администрации Рязани стал Олег Федин

31 Март 2020 2020-03-31T12:57:47+03:00

Олег Федин исполняет обязанности заместителя главы администрации Рязани с 30 марта 2020 года. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Нового руководителя назначили на место Игоря Тишина. Он будет курировать экономический блок

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Исполняющим обязанности главы администрации Рязани назначен Олег Федин. Он занял место, освободившееся после Игоря Тишина, который возглавил исполнительную власть в Спасском районе. К работе Федин приступил с 30 марта.

Биографические сведения о новом руководителе на admrzn.ru пока не публиковались. В его приемной и пресс-службе городской администрации представлять Федина общественности также пока не стали.

Известно, что он будет курировать работу трех подразделений:

- финансово-казначейского управления;

- управление экономического развития;

- управления земельных ресурсов и имущественных отношений.

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ИСТОЧНИК KP.RU