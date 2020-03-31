И.о. замглавы администрации Рязани стал Олег Федин
Исполняющим обязанности главы администрации Рязани назначен Олег Федин. Он занял место, освободившееся после Игоря Тишина, который возглавил исполнительную власть в Спасском районе. К работе Федин приступил с 30 марта.
Биографические сведения о новом руководителе на admrzn.ru пока не публиковались. В его приемной и пресс-службе городской администрации представлять Федина общественности также пока не стали.
Известно, что он будет курировать работу трех подразделений:
- финансово-казначейского управления;
- управление экономического развития;
- управления земельных ресурсов и имущественных отношений.
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ИСТОЧНИК KP.RU