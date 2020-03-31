2020-03-31T12:01:53+03:00
Общество

Михаил Агапкин передал рязанцам продукты и товары первой необходимости

Заявки от жителей региона на оказание адресной помощи принимает волонтерский центр «Единой России»
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Фото: РОО "Единая Россия".Фото: РОО "Единая Россия".
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Волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса работает с 26 марта. Основное направление деятельности активистов — оказание адресной помощи людям, находящимся в зоне риска, и социально незащищенным слоям населения. Свои заявки граждане могут оставить по телефону горячей линии — 8-800-222-65-63. Кроме этого жители Рязанской области могут получить консультационную поддержку.

Большинство звонков касается покупки и доставки лекарств и продуктов. Так, например, свою заявку в волонтерском центре оставил житель Рязани. Мужчина рассказал, что доход у семьи маленький, он ухаживает за больной матерью, которая не может передвигаться самостоятельно, получает социальное пособие по уходу за инвалидом, и попросил оказать содействие в покупке и доставке продуктов.

На просьбу рязанца откликнулся депутат Рязанской областной Думы Михаил Агапкин. Член фракции «Единая Россия» в региональном парламенте приобрел для семьи продукты и предметы первой необходимости и вместе с волонтером Центра социальной помощи «Доброе дело» Екатериной передал их рязанцам, проживающим на улице Станкозаводской.

Михаил Агапкин отметил, что представители старшего поколения — наиболее уязвимая категория в период сложной эпидемиологической ситуации.

— Мы всегда готовы поддержать и помочь инвалидам, ветеранам, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, — подчеркнул депутат-единоросс.

В Рязанской области волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса организован на базе региональной общественной приемной партии. В его работе принимают участие волонтеры-медики, «Волонтеры Победы», молодогвардейцы, региональная общественная приемная, волонтеры «Единой России».

Активисты принимают заявки на оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, инвалидам и ветеранам, в том числе в доставке на дом продуктов питания и медикаментов, а также оказывают консультационную поддержку.

Телефон горячей линии – 8-800-222-65-63.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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