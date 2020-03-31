2020-03-31T11:58:48+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Рязани: как будут работать офисы Сбербанка

Режим работы каждого офиса индивидуален. Публикуем адреса и время работы
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В связи с введением дополнительных мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции, для обеспечения безопасности и сохранения здоровья клиентов и сотрудников банка 31 марта будут работать 54 офиса ПАО Сбербанк в Рязанском регионе. Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении банка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

15 офисов будут работать по специальному графику.

31 марта с 10:00 до 16:00 будут работать офисы Сбербанка:

- 8606/064 в Касимове, ул. Советская, 94;

- 8606/0134 в Михайлове, ул. Рязанская, 35;

- 8606/0135 в Новомичуринске, проспект Смирягина, 29;

- 8606/0136 в Ряжске, пл. Советская, 15;

- 8606/079 в Сасове, ул. Ленина, 16;

- 8606/0123 в Скопине, ул. Высоковольтная, 11;

- 8606/0107 в Шилове, ул. Советская, 9.

31 марта с 10:00 до 17:00 в Рязани будут работать офисы:

- 8606/001 – ул. Маяковского, 37;

- 8606/014 – ул. Гоголя, 44;

- 8606/022 – ул. Ленина, 2/68;

- 8606/023 - ул. Тимакова, 14;

- 8606/026 – ул. Интернациональная, 8/29;

- 8606/042 - Первомайский проспект, 47/1;

- 8606/056 – Народный бульвар, 11;

- 8606/054 - Первомайский проспект, 18 – офис по обслуживанию юридических лиц.

С 1 по 3 апреля в Рязани будут работать дежурные офисы:

- 8606/001 с 09:00 до 15:00;

- 8606/022 с 08:30 до 18:30;

- 8606/054 с 09:00 до 18:00 – офис по обслуживанию юридических лиц.

С 4 по 5 апреля в Рязани будут работать дежурные офисы:

- 8606/001 с 09:00 до 15:00;

- 8606/022 с 08:30 до 18:30

При этом банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 будут функционировать в обычном режиме.

График работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по телефонам круглосуточной службы поддержки:

- 900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

- 8 495 500-55-50 (для звонков из Москвы);

- 8 800 555-55-50 (для звонков из других городов РФ (бесплатно)).

Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления. Сбербанк остается надежным банком и партнером, и все наши сервисы, как всегда, бесперебойно работают для клиентов. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на нашем сайте собрана вся полезная информация.

Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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