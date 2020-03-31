Нерабочая неделя в Рязани: как будут работать офисы Сбербанка
В связи с введением дополнительных мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции, для обеспечения безопасности и сохранения здоровья клиентов и сотрудников банка 31 марта будут работать 54 офиса ПАО Сбербанк в Рязанском регионе. Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении банка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».
15 офисов будут работать по специальному графику.
31 марта с 10:00 до 16:00 будут работать офисы Сбербанка:
- 8606/064 в Касимове, ул. Советская, 94;
- 8606/0134 в Михайлове, ул. Рязанская, 35;
- 8606/0135 в Новомичуринске, проспект Смирягина, 29;
- 8606/0136 в Ряжске, пл. Советская, 15;
- 8606/079 в Сасове, ул. Ленина, 16;
- 8606/0123 в Скопине, ул. Высоковольтная, 11;
- 8606/0107 в Шилове, ул. Советская, 9.
31 марта с 10:00 до 17:00 в Рязани будут работать офисы:
- 8606/001 – ул. Маяковского, 37;
- 8606/014 – ул. Гоголя, 44;
- 8606/022 – ул. Ленина, 2/68;
- 8606/023 - ул. Тимакова, 14;
- 8606/026 – ул. Интернациональная, 8/29;
- 8606/042 - Первомайский проспект, 47/1;
- 8606/056 – Народный бульвар, 11;
- 8606/054 - Первомайский проспект, 18 – офис по обслуживанию юридических лиц.
С 1 по 3 апреля в Рязани будут работать дежурные офисы:
- 8606/001 с 09:00 до 15:00;
- 8606/022 с 08:30 до 18:30;
- 8606/054 с 09:00 до 18:00 – офис по обслуживанию юридических лиц.
С 4 по 5 апреля в Рязани будут работать дежурные офисы:
- 8606/001 с 09:00 до 15:00;
- 8606/022 с 08:30 до 18:30
При этом банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 будут функционировать в обычном режиме.
График работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по телефонам круглосуточной службы поддержки:
- 900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
- 8 495 500-55-50 (для звонков из Москвы);
- 8 800 555-55-50 (для звонков из других городов РФ (бесплатно)).
Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления. Сбербанк остается надежным банком и партнером, и все наши сервисы, как всегда, бесперебойно работают для клиентов. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на нашем сайте собрана вся полезная информация.
Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!
ИСТОЧНИК KP.RU