Сезон охоты открыт: каждый пятый рязанец нарушил правила
В минувшие выходные, сразу после открытия охоты, в Рязанской области прошел рейд по охотничьим угодьям, организованный Росгвардией, региональным минприроды и полицией. Инспекторы подразделений лицензионно-разрешительной работы проверили около сотни охотников. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
При ходе проверки выяснилось, что каждый пятый «человек с ружьем» нарушил установленные правила. Основную массу – 14 человек – привлекли к административной ответственности по статье 8.37 КоАП РФ. Это нарушение правил охоты. Пять человек нарушили статью 20.8 КоАП РФ: она касается непосредственно оружия.
Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии напоминают, что во время охоты необходимо иметь при себе охотничий билет, разрешение на оружие, на добычу охотничьих ресурсов и путевку в конкретное охотхозяйство.
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ИСТОЧНИК KP.RU