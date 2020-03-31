Сезон охоты открыт: каждый пятый рязанец нарушил правила

31 Март 2020 2020-03-31T11:17:53+03:00

Проверку провели тщательно - некоторые охотники оказались к этому не готовы. Фото: сайт Росгвардии (Рязань).

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В минувшие выходные, сразу после открытия охоты, в Рязанской области прошел рейд по охотничьим угодьям, организованный Росгвардией, региональным минприроды и полицией. Инспекторы подразделений лицензионно-разрешительной работы проверили около сотни охотников. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

При ходе проверки выяснилось, что каждый пятый «человек с ружьем» нарушил установленные правила. Основную массу – 14 человек – привлекли к административной ответственности по статье 8.37 КоАП РФ. Это нарушение правил охоты. Пять человек нарушили статью 20.8 КоАП РФ: она касается непосредственно оружия.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии напоминают, что во время охоты необходимо иметь при себе охотничий билет, разрешение на оружие, на добычу охотничьих ресурсов и путевку в конкретное охотхозяйство.

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ИСТОЧНИК KP.RU