Из-за перемены погоды ГИБДД обратилась к рязанским водителям
Госавтоинспекция Рязанской области обратилась к участникам дорожного движения из-за резкой перемены погоды. Еще недавно один за одним обновлялись рекорды тепла, а 31 марта уже прогнорзируется снег (небольшой, местами умеренный), отрицательные значения температуры даже днем, а кое-где и гололедица.
Отдельно ГИБДД призвала быть максимально осторожными тех водителей, которые уже перешли на летний комплект резины. Особую концентрацию стоит сохранять на федеральных автодорогах - М5 «Урал» и Р22 «Каспий», а также региональных трассах.
«Также напоминаем, что необходимо строго соблюдать скоростные ограничения!», - отметили в Госавтоинспекции.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязани резко похолодает и пойдет снег
И все это – после четырех рекордов тепла подряд (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU