Из-за перемены погоды ГИБДД обратилась к рязанским водителям

31 Март 2020 2020-03-31T09:52:52+03:00

Прогнозируется снег, а очень многие уже перешли на летний комплект резины

Изменить размер текста: A A

Госавтоинспекция Рязанской области обратилась к участникам дорожного движения из-за резкой перемены погоды. Еще недавно один за одним обновлялись рекорды тепла, а 31 марта уже прогнорзируется снег (небольшой, местами умеренный), отрицательные значения температуры даже днем, а кое-где и гололедица.

Отдельно ГИБДД призвала быть максимально осторожными тех водителей, которые уже перешли на летний комплект резины. Особую концентрацию стоит сохранять на федеральных автодорогах - М5 «Урал» и Р22 «Каспий», а также региональных трассах.

«Также напоминаем, что необходимо строго соблюдать скоростные ограничения!», - отметили в Госавтоинспекции.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани резко похолодает и пойдет снег

И все это – после четырех рекордов тепла подряд (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU