Под Михайловом разбился насмерть водитель Kia Ceed

31 Март 2020 2020-03-31T09:18:37+03:00

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На 4 километре обходе города Михайлов, что в Рязанской области, разбился насмерть водитель Kia Ceed. На высокой скорости он не справился с управлением и вылетел с проезжей части далеко в поле, где автомобиль перевернулся (похоже, что не раз).

37-летний мужчина погиб на месте происшествия. Также пострадал ехавший с ним 16-летний пассажир. Остальные обстоятельства случившегося установят в ходе проверки.

Региональная Госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим.

Фото: ГИБДД по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU