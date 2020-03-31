Под Михайловом разбился насмерть водитель Kia Ceed
На 4 километре обходе города Михайлов, что в Рязанской области, разбился насмерть водитель Kia Ceed. На высокой скорости он не справился с управлением и вылетел с проезжей части далеко в поле, где автомобиль перевернулся (похоже, что не раз).
37-летний мужчина погиб на месте происшествия. Также пострадал ехавший с ним 16-летний пассажир. Остальные обстоятельства случившегося установят в ходе проверки.
Региональная Госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим.
Фото: ГИБДД по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU