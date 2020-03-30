В марте спрос на сотовую связь «Ростелекома» у рязанских предпринимателей вырос втрое

30 Март 2020 2020-03-30T14:33:31+03:00

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В марте спрос на сотовую связь у корпоративных клиентов «Ростелекома» в Рязанской области вырос втрое по сравнению с началом года. В первом квартале 2020 года предприниматели подключили около 750 номеров мобильной связи цифрового провайдера. Большей популярностью пользуется тариф «Вызов S».

Линейка «Вызов» включает в себя три тарифных плана. Клиенты получают безлимитные звонки на номера «Ростелекома», включая городские, а также в зависимости от тарифа от 500 до 2 000 минут разговоров с абонентами других операторов, от 100 до 300 SMS и MMS по всей России и от 15 до 40 Гб мобильного интернет-трафика. Кроме того, пользоваться мессенджерами и социальными сетями можно без ограничений.

Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Сложившаяся ситуация в мире вынуждает предпринимателей выстраивать по-новому рабочий процесс. Мы помогаем бизнесу перейти на дистанционную работу без потерь и негативного влияния на производственную деятельность. “Ростелеком” имеет все возможности и инфраструктуру для осуществления такого перехода. Сейчас очень важно быть на связи с клиентами, постоянно общаться с коллегами, поэтому лучший способ — подключить мобильную связь по нашим корпоративным тарифам. Кроме того, сотрудники компании смогут подобрать дополнительные сервисы для создания цифровой экосистемы удаленно от офиса. Например, “Виртуальный ЦОД” — решение, которое позволит иметь доступ к данным, хранящимся в офисе».

«Виртуальный ЦОД» предлагает клиентам «Ростелекома» использовать облачные ресурсы провайдера и за счет этого экономить на закупке и обслуживании собственных серверов. Предприниматели могут использовать облачную платформу в соответствии с потребностями своего бизнеса: хранить данные любого объема, создавать call-центры, работать с CRM-системами и многое другое. Объединение услуги «Виртуальный ЦОД» с сервисами безопасности обеспечивает не только надежное и безопасное хранение и обработку данных в облаке, но и дополнительную защиту от киберугроз.

Подробнее о сервисах можно найти на сайте компании, в офисах продаж или по номеру 8(800)200-30-00.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU