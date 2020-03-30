Коронавирус в Рязани: новых заболевших в регионе нет
По информации оперативной рабочей группы, на 30 марта в Рязанской области выявлено три инфицированных COVID-19. Это семейная пара и женщина, прилетевшая из Турции 20 марта. Анализы еще одного потенциального носителя коронавирусной инфекции направлены в московскую лабораторию – тест на данный момент ни подтвержден, ни опровергнут. Состояние всех пациентов, заразившихся коронавирусом, удовлетворительное. Они проходят лечение в рязанской ГКБ имени Семашко.
Напомним, что в Рязанской области увеличили возраст обязательной самоизоляции. Согласно изменениям от 27 марта, домашний карантин должны соблюдать граждане старше 65 лет. Прежний порог - 60 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU