Коронавирус в Рязани: новых заболевших в регионе нет

30 Март 2020 2020-03-30T13:59:15+03:00

У одного рязанца тест на коронавирус находится в московской лаборатории. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Опергруппа регионального правительства по противодействию коронавирусу опровергла информацию о двух новых случаях COVID-19

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По информации оперативной рабочей группы, на 30 марта в Рязанской области выявлено три инфицированных COVID-19. Это семейная пара и женщина, прилетевшая из Турции 20 марта. Анализы еще одного потенциального носителя коронавирусной инфекции направлены в московскую лабораторию – тест на данный момент ни подтвержден, ни опровергнут. Состояние всех пациентов, заразившихся коронавирусом, удовлетворительное. Они проходят лечение в рязанской ГКБ имени Семашко.

Напомним, что в Рязанской области увеличили возраст обязательной самоизоляции. Согласно изменениям от 27 марта, домашний карантин должны соблюдать граждане старше 65 лет. Прежний порог - 60 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU