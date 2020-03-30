2020-03-30T12:05:02+03:00
Общество

В Рязани резко похолодает и пойдет снег

И все это – после четырех рекордов тепла подряд
Сергей ЛАЗУТИН
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Согласно предварительному прогнозу Рязанского ЦГМС, 31 марта погода в регионе резко изменится. Днем, как и ночью, температура ожидается в пределах -5…0 градусов. При этом выпадут осадки: дождь, переходящий в снег. Отдельные районы в последний день первого весеннего месяца накроет метелью.

Особенно контрастно такие метаморфозы выглядят на фоне недавних рекордов тепла, когда воздух прогревался до самых высоких значений для того или иного дня за всю историю метеонаблюдений. С 26 по 29 марта эти максимумы обновились четыре раза подряд! В воскресенье и вовсе зафиксирована самая высокая температура с начала 2020 года (+17,4), и всего десятых долей не хватило до абсолютного мартовского рекорда (+17,8).

Что касается осадков, то к 30 марта их выпало лишь 11 мм или 39% от нормы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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