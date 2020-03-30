2020-03-30T11:43:54+03:00
Общество

Скончался экс-директор Рязанской ГРЭС Владимир Морозов

В должности руководителя станции в Новомичуринске он проработал более шести лет
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Скончался экс-директор Рязанской ГРЭС Владимир Морозов.Скончался экс-директор Рязанской ГРЭС Владимир Морозов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На 61-м году жизни скончался бывший директор Рязанской ГРЭС Владимир Морозов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе в филиале ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС.

Напомним, Морозов возглавил станцию в октябре 2000 года решением правления РАО «ЕЭС России». В должности директора он проработал до 2006 года.

ДОСЬЕ «КП»

Владимир Викторович Назаров родился 21 ноября 1960 года в городе Назарово Красноярского края.

Окончил Ленинградский политехнический институт по специальности «Тепловые и атомные электрические станции».

Работал на Рязанской ГРЭС на должностях от машиниста котла до начальника смены цеха; с 1990 года - ведущий экономист, начальник планового отдела, с 1996 года - заместитель генерального директора по экономике ОАО «Рязанская ГРЭС».

В 2001 и в 2005 годах был избран депутатом Рязанской областной Думы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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