Спасенных животных рязанского зооцентра снова нужно спасать
Рязанскому зооцентру «Моя маленькая ферма» требуется помощь. Из-за эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса, доходы зооцентра серьезно упали. Об этом пишет на официальной странице «фермы» ее руководитель Ольга Зоткина.
«Ситуация на сегодняшний день такова: сухих кормов хватит примерно на месяц. Вчера я урезала порции до минимума, чтобы растянуть хорошие корма как можно на дольше. В апреле нам надо провакцинировать очень многих животных и сдать анализы - без этого никуда. К сожалению, уже вторую неделю у зооцентра нет никаких доходов. У нашего проекта нет спонсоров, меценатов или опекунов.
Будем безмерно благодарны любой помощи: как финансовой, так и кормам, фруктам, овощам и прочим продуктам питания для наших подопечных, самым дешевым одноразовым пеленкам и наполнителю, а также волонтерской помощи в уборке вольеров и выгуле животных. Без вас мы просто не выживем!» - говорится в сообщении.
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Как помочь зооцентру «Моя маленькая ферма», можно узнать на странице «фермы» или лично у Ольги Зоткиной.
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ИСТОЧНИК KP.RU