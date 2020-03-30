В Рязани резко выросла смертность в ДТП с пешеходами

30 Март 2020 2020-03-30T09:28:12+03:00

За каких-то 2,5 месяца людей погибло почти столько же, сколько за весь 2016 год

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В Рязани за каких-то 2,5 месяца в ДТП погибли 9 пешеходов. Для сравнения: это почти столько же, сколько за весь 2016 год (10). Также с 1 января по 18 марта более 80 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщили «Комсомолке» в областной Госавтоинспекции.

Всего зарегистрировано 87 ДТП с пешеходами. В 2019 году за тот же период в статистике значилось 73, притом погиб один человек, а пострадали 75.

Из этих показателей следует, что смертность пеших участников дорожного движения в 2020 резко увеличилась. При этом в ГИБДД отмечают, что самым опасным являлось время с 18.00 до 21.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU