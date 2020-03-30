2020-03-30T09:22:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Опергруппа Рязани: Информация о зараженных коронавирусом работниках РЖД – фейк

Сотрудники Российских железных дорог приехали из Москвы. Всех проверили – все здоровы
Яков РЫКОВ
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Опергруппа Рязани: Информация о зараженных коронавирусом работниках РЖД – фейк.Опергруппа Рязани: Информация о зараженных коронавирусом работниках РЖД – фейк.
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Оперативная группа Рязанской области опровергла информацию о зараженных коронавирусом работников РЖД.

«Это ложная информация. На самом деле: сотрудников РЖД после прохождения учебы в Москве перевели на самоизоляцию. У всех взяли пробы на коронавирус. Результаты отрицательные, все здоровы», - говорится в сообщении.

Напомним, среди жителей Рыбновского района через мессенджеры активно распространяется информация со списком сотрудников РЖД, якобы зараженных коронавирусом.

ВАЖНО!

Всю актуальную информацию о распространении в Рязанской области коронавирусной инфекции можно получить на сайте регионального правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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