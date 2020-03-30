Опергруппа Рязани: Информация о зараженных коронавирусом работниках РЖД – фейк

30 Март 2020 2020-03-30T09:22:43+03:00

Сотрудники Российских железных дорог приехали из Москвы. Всех проверили – все здоровы

Изменить размер текста: A A

Оперативная группа Рязанской области опровергла информацию о зараженных коронавирусом работников РЖД.

«Это ложная информация. На самом деле: сотрудников РЖД после прохождения учебы в Москве перевели на самоизоляцию. У всех взяли пробы на коронавирус. Результаты отрицательные, все здоровы», - говорится в сообщении.

Напомним, среди жителей Рыбновского района через мессенджеры активно распространяется информация со списком сотрудников РЖД, якобы зараженных коронавирусом.

ВАЖНО!

Всю актуальную информацию о распространении в Рязанской области коронавирусной инфекции можно получить на сайте регионального правительства.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани

Ситуация на 30 марта: три человека заражены, 1231 - под наблюдением (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU