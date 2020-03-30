2020-03-30T08:31:04+03:00
Общество

Дистанционное обучение в Рязани: знания семинаристов проверили по Skype

Все духовные учебные заведения Русской православной церкви перешли на дистанционные технологии
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Дистанционное обучение в Рязани: знания семинаристов проверили по Skype. Фото: Рязанская православная духовная семинария.Дистанционное обучение в Рязани: знания семинаристов проверили по Skype. Фото: Рязанская православная духовная семинария.
Изменить размер текста:

Из-за распространения коронавирусной инфекции на территории Рязанской области в духовных учебных заведениях РПЦ учебный процесс проходит исключительно с использованием дистанционных технологий.

Ректор семинарии епископ Скопинский и Шацкий Феодорит проинспектировал процесс проведения видеолекций с посредством Skype. Преподаватели в режиме реального времени дистанционно проверили знание студентов, которым ранее отправили учебные материалы.

Напомним, с 6 апреля в Рязани начнется обучение школьников с применением дистанционных технологий. Власти уже определились с цифровой платформой для проведения занятий через интернет, педагогов обучили и подготовили к работе в новом формате.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Дистанционное обучение в школе: в Рязани проведут в интернете родительское собрание

Министр образования Ольга Щетинкина ответит на вопросы родителей и расскажет, как будет организовано дистанционное обучение школьников в Рязани (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Рязани: в регион приехали более 13 тысяч человек из других областей
В Рязани резко выросла смертность в ДТП с пешеходами
Опергруппа Рязани: Информация о зараженных коронавирусом работниках РЖД – фейк
Коронавирус в Рязани, ситуация на 30 марта: три человека заражены, 1231 - под наблюдением
Дистанционное обучение в Рязани: знания семинаристов проверили по Skype
Для рязанцев выпустили рекомендации в связи с дезинфекцией города
Оставайтесь дома! Полиция продолжает оповещать рязанцев через громкоговорители о самоизоляции
Коронавирус в Рязани: какие маршрутки перестанут ходить в областном центре
Коронавирус в Рязани: полиция оповещает о самоизоляции через громкоговорители
Коронавирус в Рязани: работу коммерческого транспорта приостановят
Коронавирус в Рязани: под медицинским наблюдением 1218 человек
Виновник массового ДТП под Рязанью отказался от медосвидетельствования
Корнавирус в Рязани: 30 марта начнут дезинфицировать улицы
Коронавирус в Рязанской области: в райцентре священники окропили водой улицы
Коронавирус в Рязани: власти предложили выкладывать видео домашних тренировок
Коренную рязанку, знаменитую фигуристку Александру Трусову эвакуировали из Египта
Коронавирус в Рязани: какие рестораны и кафе готовы доставить еду на дом
Коронавирус в Рязани: на базе РязГМУ работает «горячая линия»
Коронавирус в Рязани: рейды волонтеров-медиков продолжаются
Третья заболевшая коронавирусом в Рязани: стало известно, с кем она контактировала
Стали известны подробности крупного пожара в Рязанской области
Коронавирус в Рязани, ситуация на 29 марта: три человека заражены, 1272 - под наблюдением
Дистанционное обучение в школе: в Рязани проведут в интернете родительское собрание
Третий заболевший коронавирусом в Рязани: женщина привезла инфекцию из Турции
В воскресенье в Рязани потеплеет до 18 градусов – возможны природные пожары
Коронавирус в Рязани: рязанцев обязали сообщать о возвращении из других регионов
В Рязани полиция закрыла ночной клуб Iron Bee Bar
Марию Голубкину осудили поклонники за шуточное видео под Рязанью
В Рязани во время капремонта рабочие разрушили часть объекта культурного наследия