Дистанционное обучение в Рязани: знания семинаристов проверили по Skype
Из-за распространения коронавирусной инфекции на территории Рязанской области в духовных учебных заведениях РПЦ учебный процесс проходит исключительно с использованием дистанционных технологий.
Ректор семинарии епископ Скопинский и Шацкий Феодорит проинспектировал процесс проведения видеолекций с посредством Skype. Преподаватели в режиме реального времени дистанционно проверили знание студентов, которым ранее отправили учебные материалы.
Напомним, с 6 апреля в Рязани начнется обучение школьников с применением дистанционных технологий. Власти уже определились с цифровой платформой для проведения занятий через интернет, педагогов обучили и подготовили к работе в новом формате.
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ИСТОЧНИК KP.RU