30 Март 2020 2020-03-30T08:31:04+03:00

Дистанционное обучение в Рязани: знания семинаристов проверили по Skype. Фото: Рязанская православная духовная семинария.

Все духовные учебные заведения Русской православной церкви перешли на дистанционные технологии

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Из-за распространения коронавирусной инфекции на территории Рязанской области в духовных учебных заведениях РПЦ учебный процесс проходит исключительно с использованием дистанционных технологий.

Ректор семинарии епископ Скопинский и Шацкий Феодорит проинспектировал процесс проведения видеолекций с посредством Skype. Преподаватели в режиме реального времени дистанционно проверили знание студентов, которым ранее отправили учебные материалы.

Напомним, с 6 апреля в Рязани начнется обучение школьников с применением дистанционных технологий. Власти уже определились с цифровой платформой для проведения занятий через интернет, педагогов обучили и подготовили к работе в новом формате.

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ИСТОЧНИК KP.RU