Перинатальный центр в Рязани закрыли на санобработку
В Рязани на санитарную обработку закрыли перинатальный центр, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.
По информации ведомства, это плановая санобработка, которая регулярно проводится во всех родильных домах и других медучреждениях.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что в перинатальном центре всех новорожденных перевели в другие больницы, а медучреждение готовят для приема больных коронавирусной инфекцией. Позже оперативная рабочая группа опровергла эту информацию, однако уточнила, что «в случае режима ЧС перинатальный центр, как и любая современная больница, может быть перепрофилирован под других пациентов».
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ИСТОЧНИК KP.RU