Перинатальный центр в Рязани закрыли на санобработку

28 Март 2020 2020-03-28T13:57:55+03:00

В случае режима ЧС медучреждение могут перепрофилировать под других пациентов

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В Рязани на санитарную обработку закрыли перинатальный центр, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

По информации ведомства, это плановая санобработка, которая регулярно проводится во всех родильных домах и других медучреждениях.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что в перинатальном центре всех новорожденных перевели в другие больницы, а медучреждение готовят для приема больных коронавирусной инфекцией. Позже оперативная рабочая группа опровергла эту информацию, однако уточнила, что «в случае режима ЧС перинатальный центр, как и любая современная больница, может быть перепрофилирован под других пациентов».

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ИСТОЧНИК KP.RU