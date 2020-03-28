28 Март 2020 2020-03-28T13:43:17+03:00

Коронавирус в Рязани: власти увеличили число лабораторий для тестирования на инфекцию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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С 27 марта начала работу государственная лаборатория на базе Консультативно-диагностического центра министерства здравоохранения Рязанской области. В учреждении проводят полную лабораторную диагностику всеми методами, включая бактериологический, иммунологический, аллергологический и другие.

Специалисты уже взяли в работу 30 проб. Анализы берут на дому у тех пациентов, которые не имеют клинических признаков заболевания. Ранее они находились под медицинским наблюдением и по окончании карантина тестируются на наличие коронавируса. Для тех рязанцев, которые вернулись из-за рубежа и имеют признаки ОРВИ, анализы проводит лаборатория Роспотребнадзора.

На начало дня 27 марта лаборатория Роспотребнадзора - Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области провела 1406 исследований биологического материала, обследовала 1156 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU