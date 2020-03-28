2020-03-28T13:27:49+03:00
Происшествия

Под Шацком погиб водитель Great Wall, вылетев на скорости с трассы

На месте смертельного ДТП работают полицейские. Устанавливается личность погибшего
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Под Шацком погиб водитель Great Wall, вылетев на скорости с трассы. Фото: издательство "Пресса".Под Шацком погиб водитель Great Wall, вылетев на скорости с трассы. Фото: издательство "Пресса".
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28 марта около 10 часов утра в Шацком районе недалеко от деревни Ужово у моста через Цну водитель за рулем автомобиля Great Wall не справился с управлением, вылетел с дороги в кювет и перевернулся.

В результате дорожного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады медиков.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются, устанавливается личность погибшего мужчины.

Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей соблюдать скоростной режим!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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