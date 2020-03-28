Рязанский КВЦ получит кредит в 28 млн рублей на покупку помещений
27 марта на заседании Рязанской городской Думы депутаты поддержали выделение кредита в размере 28 млн рублей муниципальному предприятию «Кустовой вычислительный центр». Деньги на счет организации поступят от Прио-Внешторгбанка по 8% годовых. Срок для возвращения кредита с процентами – пять лет.
Как было отмечено на заседании, деньги пойдут на покупку помещений для размещения МП «КВЦ» на улице Горького, дом 94.
Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции, с 28 марта по 5 апреля МП «КВЦ» временно прекращает прием платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также консультации и выдачу справочной информации гражданам во всех пунктах приема платежей.
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ИСТОЧНИК KP.RU