Нерабочая неделя в Рязани: как будут работать ТРЦ «Малина» и подземный паркинг

28 Март 2020 2020-03-28T11:07:44+03:00

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Во время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля работа ТРЦ «Малина» временно приостанавливается, за исключением отдельных помещений. Об этом сообщает администрация торгово-развлекательного центра.

Во время нерабочей недели в ТРЦ «Малина» будут работать в привычном режиме:

- супермаркет «Перекресток» - с 08:00 до 23:00;

- аптека «Спрей» - с 10:00 до 22:00;

- «Магнит Косметик» - с 10:00 до 22:00;

- «Детский мир» - с 10:00 до 22:00.

Кроме того, в эти дни не будет работать и подземный паркинг.

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ИСТОЧНИК KP.RU