2020-03-28T10:04:05+03:00
Происшествия

На трассе в Рязанской области таксист насмерть сбил двух лосей

ДТП произошло недалеко от города Михайлов. машина получила серьезные механические повреждения [видео]
Яков РЫКОВ
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На трассе в Рязанской области таксист насмерть сбил двух лосей.На трассе в Рязанской области таксист насмерть сбил двух лосей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Вечером 27 марта на трассе недалеко от села Пушкари Михайловского района, в 5-6 км от райцентра, таксист сбил насмерть двух лосей. Видео и фото с места дорожного происшествия выложили в паблике RZN_Life.

Судя по кадрам, в результате ДТП легковой автомобиль получил серьезные механические повреждения. По предварительным данным, водитель такси не пострадал.

Подробности дорожного происшествия уточняются.

В Рязанской области насмерть сбили двух лосей..Источник видео: vk.com/rzn_life_vk I RZN_Life

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ИСТОЧНИК KP.RU

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