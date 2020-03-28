28 Март 2020 2020-03-28T10:04:05+03:00

На трассе в Рязанской области таксист насмерть сбил двух лосей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ДТП произошло недалеко от города Михайлов. машина получила серьезные механические повреждения [видео]

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Вечером 27 марта на трассе недалеко от села Пушкари Михайловского района, в 5-6 км от райцентра, таксист сбил насмерть двух лосей. Видео и фото с места дорожного происшествия выложили в паблике RZN_Life.

Судя по кадрам, в результате ДТП легковой автомобиль получил серьезные механические повреждения. По предварительным данным, водитель такси не пострадал.

Подробности дорожного происшествия уточняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/769273" frameborder="0"></iframe> В Рязанской области насмерть сбили двух лосей..Источник видео: vk.com/rzn_life_vk I RZN_Life

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ИСТОЧНИК KP.RU