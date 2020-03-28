На трассе в Рязанской области таксист насмерть сбил двух лосей
Вечером 27 марта на трассе недалеко от села Пушкари Михайловского района, в 5-6 км от райцентра, таксист сбил насмерть двух лосей. Видео и фото с места дорожного происшествия выложили в паблике RZN_Life.
Судя по кадрам, в результате ДТП легковой автомобиль получил серьезные механические повреждения. По предварительным данным, водитель такси не пострадал.
Подробности дорожного происшествия уточняются.
В Рязанской области насмерть сбили двух лосей..Источник видео: vk.com/rzn_life_vk I RZN_Life
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ИСТОЧНИК KP.RU