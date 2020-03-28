2020-03-28T09:29:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани, ситуация на 28 марта: два человека заражено, 1290 - под наблюдением

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Рязани на утро 28 марта. Профилактические мероприятия продолжаются
Яков РЫКОВ
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Коронавирус в Рязани, ситуация на 28 марта: два человека заражено, 1290 - под наблюдением.Коронавирус в Рязани, ситуация на 28 марта: два человека заражено, 1290 - под наблюдением.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По состоянию на 28 марта 08:30 в Рязанской области зарегистрированы два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019, сообщает оперативный штаб.

В целом на утро 28 марта последние новости по коронавирусу в Рязани следующие: поступила информация о 1496 рязанцах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. Под наблюдением медиков находятся 1290 человек, все проходят лабораторное обследование на коронавирус. Завершили наблюдаться 206 человек - все здоровы.

Напомним о том, что от первого рязанца с коронавирусом заразилась его супруга. Женщина изолирована. У нее, как и у мужа, состояние удовлетворительное. Оба находятся в городской клинической больнице имени Семашко (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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