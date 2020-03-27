2020-03-27T18:57:28+03:00
Общество

Коронавирус в Рязани: городские депутаты заседали в защитных масках

Утром на входе в Гордуму им еще и померили температуру
ФЕТИСОВ Дмитрий
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Рабочий день в РГД 27 мартаРабочий день в РГД 27 марта
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Средства индивидуальной защиты 27 марта получили перед входом на свое очередное заседание депутаты Рязанской городской Думы. Перед этим каждому входящему в здание на улице Радищева медицинские работники замерили температуру.

По словам депутата РГД Алексея Захарова, защитную маску надели не все депутаты. Кому-то во время работы она просто мешала говорить в микрофон. Тем не менее, актуальное нововведение не помешало провести день плодотворно и принять важные для Рязани решения. Словом, последний рабочий день перед нерабочей неделей прошел у депутатов в штатном режиме, правда, с соблюдением дополнительных мер безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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